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Следователь по делу об убийстве Влада Листьева скончался в Москве

Ему было 64 года.

Фото : Getty Images9 января 2021, 10:07

Бывший следователь Генпрокуратуры России Петр Трибой, в начале 90-х расследовавший убийство телеведущего и журналиста Владислава Листьева, скончался от коронавируса, передает zakon.kz.

Информацию о кончине 64-летнего сотрудника правоохранительных органов распространил в своем Twitter его близкий друг, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Известно, что Трибой считался одним из самых принципиальных следователей Генпрокуратуры. Он расследовал множество громких дел, в том числе убийство Листьева в 1995 году. Телеведущего убили в подъезде собственного дома, преступление не раскрыто до сих пор.

Петр Трибой из-за своей профессиональной деятельности угрожали физической расправой и даже поджигали дверь квартиры. В 2001 году Петр уволился из Генпрокуратуры, занявшись адвокатской деятельностью.


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