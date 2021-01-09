В районе Саяхата в Алматы временно изменили маршруты автобусов

Ограничения действуют с 9 по 11 января.

В районе бывшего автовокзала Саяхат в Алматы с 9 по 11 января автобусы будут ходить по измененной схеме маршрута, передает zakon.kz.

Временное изменение маршрутов связано с проводимыми аварийно-восстановительным работами кабельной канализации на светофорном объекте на пересечении проспекта Райымбека и улицы Пушкина.

Временный объезд общественного транспорта, а именно маршрутов № 4,7,11,23,50,54,59,69,78,117,141 ,будет организован через тоннель по проспекту Райымбека, остановка для посадки и высадки пассажиров будет временно осуществляться на пересечении с улицей Жангельдина. Работа пригородных маршрутов №203, 207, 204, 221, 208, 220, 222, 224, 228 будет осуществляться по схеме улицы Жангельдина- Макатаева - Зеленый базар и обратно, - сообщили в акимате мегаполиса.

Жителей и гостей Алматы просят корректировать маршрут заранее.

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