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В Казахстане зафиксирован прирост смертей от COVID-19 и пневмонии

За прошедшие сутки зарегистрировано 7 случаев с летальным исходом.

Фото : zakon.kz.9 января 2021, 10:17

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 9 января, сообщает zakon.kz.

На 9 января лечение от КВИ продолжают получать 22 830 человек (10 874 КВИ+ и 11 956 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 383 пациента, на амбулаторном уровне – 17 447 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 283 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести – 49 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 46 пациентов.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4 случая с летальным исходом. Всего с 13 марта зарегистрировано 2 356 случаев.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 7 января 2021 года зарегистрировано 28 случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 59 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:
Заболевших- 46 218, случаев с летальным исходом - 522, всего выздоровели – 33 740 человек.


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