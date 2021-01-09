30,8 млрд тенге выделено на повышение зарплат учителей Алматы

Предусмотрены доплаты за классное руководство, проверку тетрадей, педагогическое мастерство, степень магистра и наставничество.

В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева в наступившем году зарплата учителей повышена на 25%, сообщает zakon.kz.

В целом зарплата учителей вырастет в два раза в течение четырех лет. Первое повышение произошло 1 января 2020 года. Данная мера касается учителей школ, воспитателей детских садов, колледжей, системы дополнительного образования.

В рамках уточненного бюджета на 2021 год из республиканского бюджета на увеличение заработной платы учителей Алматы на 25% выделено 30,8 млрд тенге. В мегаполисе работают 32 тысячи педагогических работников госучреждений — школ, колледжей, детсадов, интернатов и внешкольных организаций.

Кроме того, предусмотрены доплаты за классное руководство, проверку тетрадей, педагогическое мастерство, степень магистра и наставничество. При этом доплат за степень магистра и наставничество ранее не существовало и они вводятся впервые, а существовавшие ранее доплаты за классное руководство и проверку тетрадей увеличены вдвое.

Вместе с тем акиматом Алматы предусмотрены средства для поощрения учителей за успехи, достигнутые в профессии. С этой целью по поручению акима города Б. Сагинтаева ежегодно проводятся конкурсы «Лучший педагог», «Лучший педагогический коллектив».

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