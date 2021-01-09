1014 членов профсоюзных организаций Алматы будут наблюдать за выборами

Они готовы на 100%.

В ходе онлайн-брифинга на площадке общегородского пресс-центра руководитель штаба наблюдателей от территориального объединения профсоюзов г. Алматы на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов Серикжан Байгуттинов рассказал о готовности к предстоящим выборам, передает zakon.kz.

На сегодня сформирован список из 1014 человек, которые будут представлять нас на 507 избирательных участках. То есть на каждом участке будет присутствовать 1 наблюдатель, но в течение дня они будут меняться. Поэтому на один участок – два наблюдателя, — сказал Серикжан Байгуттинов.

Федерация профсоюзов преследует две миссии: краткосрочную и долгосрочную. Краткосрочная миссия заключается в том, чтобы в день выборов члены Федерации в качестве наблюдателей следили за тем, чтобы выборы прошли четко, юридически правильно, без всяких нарушений, и фиксировали все, что происходит на выборах. Выборы должны пройти прозрачно и траспарентно, считают они. Долгосрочная миссия заключается в том, чтобы провести с членами профсоюза работу по разъяснению того, что не допускается давление со стороны работодателей на волеизлияние каждого гражданина. То есть каждый член профсоюза имеет конституционное право выразить свое мнение, сделать свой выбор.

В принципе, наши наблюдатели 100% готовы по всем вопросам, как себя вести, какие они имеют права, какие у них обязанности. Мы этими знаниями их вооружили. Кроме того, мы присутствовали на семинарах от непартийного наблюдения. Там также выступали известные лекторы и проводились тренинги и семинары, — сказал руководитель штаба наблюдателей.

Штаб от территориального объединения профсоюзов Алматы присоединился к Хартии «О беспристрастном и честном наблюдении на выборах». Члены Штаба участвовали в мониторингах избирательных участков, по итогам которых давали свои рекомендации, встретились с руководством территориальной избирательной комиссии.

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