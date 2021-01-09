Саша Барон Коэн обещал "запереть в шкафу" Бората

Также он объяснил необходимость выпукать второй фильм о нем.

Британский и американский актер Саша Барон Коэн, прославившийся благодаря своей скандальной роли якобы казахстанского журналиста Бората Сагдиева, обещал больше не использовать этот образ в своем творчестве, передает zakon.kz.

В большом интервью для журнала Variety Саша Барон Коэн рассказал о причинах, по которым решил выпустить в 2020 году вторую часть фильма про Бората.

"Borat Subsequent Moviefilm", возможно, превысил амбиции барона Коэна, но, отвечая на вопрос о возможности выхода третьего фильма с участием Бората Коэн ответил, что наконец-то он готов забыть этого персонажа.

Я вывел Бората из-за Трампа. У этого фильма была цель, и я не вижу смысла снимать его снова. Так что да, теперь Борат заперт в шкафу, - заявил Саша Барон Коэн.

Для съемок сиквела Барон Коэн требовал не только эмоциональной открытости; ему также пришлось подвергнуть себя большей опасности. Его телохранители убеждали его надеть бронежилет, когда он вышел на сцену в образе персонажа, чтобы исполнить сатирическую песню под названием "Уханьский грипп" на митинге правых в Олимпии, штат Вашингтон, и один из них утверждал, что заметил протестующего, тянувшегося за своим огнестрельным оружием. в особенно жаркий момент. Это были только видимые угрозы; были невидимые, связанные с коронавирусом. Во время съемок отрывков фильма в Румынии (вместо Казахстана) барон Коэн и несколько членов съемочной группы делили съемочную площадку с двумя актерами, у которых позже был обнаружен COVID-19. Команда Бората зафрахтовала самолет и доставила актеров и команду в Лос-Анджелес на случай, если им понадобится медицинская помощь. Никто не заразился вирусом, но остальные сцены Барона Коэна в Румынии были сняты с использованием дублера, а позже он был вставлен в видеоматериал в цифровом виде с помощью технологии зеленого экрана.

Выход второго фильма про Бората, как и в случае с первой картиной, вызвал резкую негативную реакцию в Казахстане, поскольку, персонаж Коэна Борат постоянно подчеркивает, что он из Казахстана, однако, по версии Бората, Казахстан - это жестокое, примитивное и гнетущее место, названное им „Казахстаном“, но не имеющее ничего общего с Казахстаном реальным, а самые поразительные черты характера Бората — это его грубость, невежество, расизм и шовинизм. Это свинья, а не человек: тупой, враждебный, отвратительный.

В свежем интервью Саша Барон Коэн отметил, что Борат и Казахстан по версии Бората - это вымысел, и с его помощью он показывает проблемы США, а не Казахстана.

Вместо того, чтобы убегать от того, как мир борется с коронавирусом, я чувствовал, что мы должны опираться на него. Борат - вымышленный персонаж, которого я сыграл в реальном мире. … Если бы мы заставили людей снимать маски, это был бы фальшивый персонаж в фальшивом мире, в управляемом мире, - заявил Коэн.

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