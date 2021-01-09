Горячие новости
Читайте также

Девушка за деньги поставляла проституток мужчинам в ВКО

Девушки, оказывающие интимные услуги, отдавали ей половину от вырученных средств.

Фото : 056.ua9 января 2021, 16:54

Полицейские ВКО выявили сайт с объявлением о предоставлении интимных услуг. Выяснилось, что предприимчивая девушка за деньги организовывала встречи клиентов с проститутками, передает zakon.kz.

24-летняя девушка на сайте зарегистрировала троих девушек, указав контактные данные. При всем этом предоставляла сведения о наличии девушек оказывающих интимные услуги, а так же арендных квартир посуточно, и выезда на апартаменты. Все заказы от клиентов подозреваемая принимала сама, девушки, оказывающие интимные услуги, отдавали ей половину от вырученных средств.

В конце декабря 2020 года сотрудниками Управления криминальной полиции ДП ВКО в ходе проведения ОПМ "Правопорядок", был установлен факт сводничества в отношении 24-летней подозреваемой, которая приняла заказ от клиентов, в одной из городских саун и предоставила услуги девушек, оказывающих интимные услуги за отдельную плату, - рассказал заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.309 ч.1 (организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество) Уголовного Кодекса.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты