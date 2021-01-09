Девушка за деньги поставляла проституток мужчинам в ВКО

Девушки, оказывающие интимные услуги, отдавали ей половину от вырученных средств.

Полицейские ВКО выявили сайт с объявлением о предоставлении интимных услуг. Выяснилось, что предприимчивая девушка за деньги организовывала встречи клиентов с проститутками, передает zakon.kz.

24-летняя девушка на сайте зарегистрировала троих девушек, указав контактные данные. При всем этом предоставляла сведения о наличии девушек оказывающих интимные услуги, а так же арендных квартир посуточно, и выезда на апартаменты. Все заказы от клиентов подозреваемая принимала сама, девушки, оказывающие интимные услуги, отдавали ей половину от вырученных средств.

В конце декабря 2020 года сотрудниками Управления криминальной полиции ДП ВКО в ходе проведения ОПМ "Правопорядок", был установлен факт сводничества в отношении 24-летней подозреваемой, которая приняла заказ от клиентов, в одной из городских саун и предоставила услуги девушек, оказывающих интимные услуги за отдельную плату, - рассказал заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.309 ч.1 (организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество) Уголовного Кодекса.

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