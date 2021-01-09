900 объектов Вооруженных сил отремонтировано в 2020 году

В сравнении с 2019 годом увеличилось количество объектов текущего ремонта на 88%.

В рамках содержания и развития инфраструктуры Вооруженных сил Казахстана в 2020 году был реализован ряд новых проектов, передает zakon.kz.

В частности, впервые в рамках благоустройства военных городков установлены 19 спортивных и девять детских игровых площадок.

На заводах в Семее и Алматы созданы и запущены две линии производства сетчатых 3D панелей - это ограждения панельного типа. Ориентировочная производительность объектов составляет 4 400 панелей или 11 000 метров в месяц.

В Алматинском, Жамбылском, Карагандинском и Семейском гарнизонах созданы четыре ремонтно-восстановительных взвода. Благодаря деятельности этих подразделений в 2020 году удалось получить экономию 105 млн тенге, а также значительно повысить качество и сроки выполнения работ.

В целях сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также оптимизации затрат по выработке тепловой энергии в Алматы запущен проект по переводу двух котельных на газовое обслуживание.

В целом перевод двух котельных на газ позволит экономить около 500 млн тенге ежегодно.

Кроме того, в 2020 году был выполнен текущий ремонт около 900 объектов. Это 175 объектов хранения, 74 объекта административного и 37 объектов жилого назначения, 34 объекта Аягозского гарнизона (устранение последствий ЧС в июне 2020 года, ураганный ветер повредил объекты в/ч гарнизона). Проведен ремонт кровли и фасада на 101 объекте. На 178 объектах выполнен ремонт сетей канализации, водоснабжения, газификации и других коммуникаций.

В сравнении с 2019 годом увеличилось количество объектов текущего ремонта на 88%.

С местными исполнительными органами Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областей прорабатывается вопрос о выделении земельных участков для самостоятельной добычи грунта и песка, используемых при обваловании мест хранения боеприпасов. Ожидается, что это существенно сократит расходы на закуп материалов.

В проведении текущего ремонта дорог и дорожных покрытий показатель увеличен на 49%. Так, в текущем году выполнено работ по устройству асфальтобетонного покрытия 188,5 тысяч квадратных метров, а установка бортовых камней (бордюров) составила более 11 тысяч погонных метров.

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