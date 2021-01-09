Актриса из "Служебного романа" попала в больницу с коронавирусом
Ее состояние ухудшилось из-за ряда хронических заболеваний.
Фото : 24smi.org9 января 2021, 17:46
Актриса Лия Ахеджакова попала в одну из московских больниц, передает zakon.kz со ссылкой на РЕН-ТВ.
Артистку госпитализировали еще 7 января.
Состояние 82-летней Ахеджаковой ухудшилось из-за ряда хронических заболеваний. Кроме этого, она сдала тест на коронавирус. По словам продюсера актрисы, он оказался положительным.
Лия Ахеджакова - советская и украинская актриса театра и кино. В 1994 году была удостоена звания народной артистки РФ.
Признание к артистке пришло после съемок у Эльдара Рязанова, в том числе в фильме "Служебный роман" в роли секретарши Веры.
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