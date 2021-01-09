Актриса из "Служебного романа" попала в больницу с коронавирусом

Ее состояние ухудшилось из-за ряда хронических заболеваний.

Актриса Лия Ахеджакова попала в одну из московских больниц, передает zakon.kz со ссылкой на РЕН-ТВ.

Артистку госпитализировали еще 7 января.

Состояние 82-летней Ахеджаковой ухудшилось из-за ряда хронических заболеваний. Кроме этого, она сдала тест на коронавирус. По словам продюсера актрисы, он оказался положительным.

Лия Ахеджакова - советская и украинская актриса театра и кино. В 1994 году была удостоена звания народной артистки РФ.

Признание к артистке пришло после съемок у Эльдара Рязанова, в том числе в фильме "Служебный роман" в роли секретарши Веры.

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