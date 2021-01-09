Что будут делать национальные наблюдатели на выборах

Больший авторитет имеют национальные наблюдатели, поскольку они отслеживают выборы до, в процессе и после - Айгуль Соловьева.

В общегородском пресс-центре состоялся брифинг об итогах работы наблюдателей, присоединившихся к Хартии "О беспристрастных и честных выборах", и подготовке к выборам с участием председателя правления ОЮЛ "Ассоциация экологических организации Казахстана" Айгуль Соловьевой и президента общественного фонда "Дорогу молодым" Рафаэля Гасанова, передает zakon.kz.

Айгуль Соловьева рассказала о том, как родилась идея создания Хартии. В своем выступлении она отметила, что во время выборов важную роль играет процесс содействия демократическим преобразованиям и поддержке прав человека. Это и является наблюдением за ходом выборов. В случае, когда подключается гражданское общество, это вызывает доверие к самому избирательному процессу и ко всем институтам власти.

Поэтому со своей стороны я инициировала Хартию, которая в течение месяца выставляется в социальных сетях и в различных СМИ, где мы говорим о том, что в этой Хартии выложены основные принципы и положения международного права и нашей Конституции, национального законодательства, которые прописаны в определенных процедурах, и позволяют рассматривать эти выборы через призму определенного единообразия и порядка. Потому что сам процесс наблюдения не должен быть хаотичным. Есть определенные процедуры. Это подтверждают те международные документы, руководства для внутреннего наблюдения, которые выработала группа экспертов от ОБСЕ и которые рекомендуются для того, чтобы мы могли их реализовывать, - сказала Соловьева.

Также она отметила, что внутренние наблюдатели сегодня приобретают все большую роль.

Больший авторитет имеют национальные наблюдатели, поскольку они отслеживают выборы до, в процессе и после. Поскольку этот процесс не будет, что люди просто приехали, понаблюдали, не зная нашей специфики, дать свою оценку. Но эта оценка иностранных наблюдателей тоже важна. Но мы же в этой стране живем, поэтому на постоянной основе мы будем давать предварительные, потом усредненные результаты и в конечном счете мы будем составлять отчет, - сказала она.

У каждой наблюдательной группы разработана определенная программа, имеются правила, проводились тренинги в Центре непартийного наблюдения.

К Хартии присоединились профсоюзы Казахстана, Гражданский Альянс Казахстана, ОО "Дорогу молодым". Создана целая сетевая структура, которая будет отслеживать выборы.

Вот когда мы говорим "до", это масса различных нюансов и процедур, которые мониторятся гражданскими активистами. Во время выборов, завтра, целая команда выйдет для того, чтобы в Алматы отслеживать этот процесс, - сказала она.

Но самое интересное, по словам Соловьевой, начинается после того, как закончатся выборы, когда будет даваться оценка этим выборам.

Что делают наблюдатели? Они фиксируют нарушения. Они никоим образом не могут вмешиваться в сам избирательный процесс. Самое важное в этой Хартии – свобода волеизлияния граждан. Если мы ссылаемся на международные стандарты по соблюдению прав человека, самым важным является то, чтобы у каждого была возможность проявить свое волеизлияние и голосовать. Для наблюдателей должно быть создано пространство, по которому они могут отслеживать этот процесс. В случае если будут какие-то нарушения, наблюдатель не должен вмешиваться в сам избирательный процесс. Он имеет право только фиксировать. После этого мы будем проводить анализ и информировать всех наших граждан о том, каким образом неправительственный гражданский сектор мог оценить эти выборы, - подчеркнула она.

В течение года после выборов Хартия будет писать свои рекомендации и для избирательной комиссии, и в прокуратуру, и в Правительство, и к депутатам Парламента. Одним словом, будет вести большую работу по устранению пробелов и узких мест, которые существуют в законодательстве.

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