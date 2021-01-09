Алтай Кульгинов вручил очередникам ключи от социальных квартир

Решение жилищных вопросов – одно из важных направлений.

В Нур-Султане очередникам из социально уязвимых слоев населения выдали ключи от квартир. Кроме того, в текущем году будет продолжена программа "Арендное жилье для работающей молодежи", передает zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Пост об этом градоначальник опубликовал в Instagram.

"Продолжаем на системном уровне решать жилищные вопросы наших горожан. Сегодня вручили очередную партию ключей от квартир. Социальные квартиры получили очередники из социально уязвимых слоев населения. Среди них семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, дети-сироты, инвалиды 1 и 2 группы, пенсионеры, неполные семьи, лица, приравненные к участникам ВОВ и т.д. Дом расположен в развивающемся районе (ул. Р. Кошкарбаева, район Алматы), в шаговой доступности находятся учебные заведения, детские сады и т.д.

На первых этажах данного ЖК откроем реабилитационный центр и объекты образования. Весной благоустроим двор для детей, высадим деревья. Необходимо уделять особое внимание озеленению и созданию экологических зон у себя во дворе.

В 2020 году по поручению Главы государства увеличили объем строительства доступного льготного жилья. В текущем году цифру с 8 тысяч социальных квартир увеличим до 10 тысяч. Эти квартиры также и для очередников Жилстройсбербанка.

В текущем месяце также выдадим 350 квартир для работающей молодежи. Кроме того, к концу этого года – 2021 – также выдадим работающей молодежи еще 1050 квартир.

В масштабных работах по строительству льготного доступного жилья нам помогает домостроительный комбинат. Инновационные технологии позволяют сократить сроки строительства, снизить себестоимость жилья и повысить качество домов. В прошлом месяце был открыт еще один ДСК ModeX. Кроме того, государством была оказана помощь в разрешении ряда вопросов домостроительного комбината "GLB". Это позволило также сдвинуть с мертвой точки строительство долгостроя.

Работы ведем и по сносу аварийного ветхого жилья – в этом месяце 400 семей переселили в новые безопасные квартиры, по программе ЖКХ ремонтируем опасные ЖК и заменяем лифты.

Решение жилищных вопросов – одно из важных направлений, над которыми мы ведем системную работу", - написал Алтай Кульгинов.

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