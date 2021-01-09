Упавший в Индонезии самолет не подавал аварийного сигнала 

Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты.

Потерпевший крушение вблизи Джакарты самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air не подавал аварийных сигналов, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Заместитель главы отделения по операциям и готовности Поисково-спасательного управления Индонезии Бамбанг Сурио Аджи заявил, что необходимо определить причину молчания в эфире.

Австралия также не получила сигнал. Поэтому поисково-спасательное управление все еще пытается выяснить, почему аварийный радиомаяк не передал сигнал, - сказал он.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты.

По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека - пассажиров и членов экипажа. По предварительным данным, как сообщали СМИ, найдены обломки лайнера и части тел.

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