Крупный пожар произошел в Семее. Горели гаражи
Жертв и пострадавших нет.
Фото : yk-news.kz9 января 2021, 23:15
Крупный пожар общей площадью 200 квадратных метров произошел на улице Гагарина, передает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Огнем охватило два гаража на территории частного дома, - сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО. - Пламя перекинулось на одноэтажный дом, в котором никто не проживал.
В тушении пожара задействовали семь автомобилей и 35 сотрудников ПЧ.
Огнем уничтожен Renault, второй автомобиль - Toyota - пожарным удалось спасти, - добавили в ДЧС.
Жертв и пострадавших нет.
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