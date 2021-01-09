Трамп бойкотирует инаугурацию Байдена. Кто из президентов делал так же

Дональд Трамп станет первым президентом США за более чем 150 лет, который бойкотирует инаугурацию своего преемника, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

О своем бойкоте Трамп объявил незадолго после бана в Twitter.

Томас Балчерски, адъюнкт-профессор истории в Университете Восточного Коннектикута, рассказал о трех президентах, которые, как известно, намеренно пропустили инаугурацию.

В 1869 году 17-й президент Эндрю Джонсон не присутствовал на приведении Улисса С. Гранта к присяге. В 1829 году шестой президент Джон Куинси Адамс не присутствовал на инаугурации Эндрю Джексона. В 1801 году второй президент Джон Адамс не присутствовал на присяге Томаса Джефферсона.

Кроме них в истории известны факты, когда другие президенты не присутствовали на инаугурации своего преемника, однако причины этого не так ясны. Например, не совсем известно, почему восьмой президент США Мартин Ван Бюрен не присутствовал на присяге Уильяма Генри Харрисона в 1841 году. Многие историки рассматривают это как злонамеренный бойкот.

В свою очередь, 28-й президент Вудро Вильсон не смог присутствовать на мероприятии Уоррена Гардинга в 1921 году из-за перенесенного инсульта, хотя и приехал на инаугурацию.

После Уотергейтского скандала и отставки 37-й президент США Ричард Никсон не присутствовал на инаугурации Джеральда Форда.

Победивший на выборах Джо Байден заявил, что отсутствие Трампа является "одной из тех немногих вещей, о которых они договаривались".

Хорошо, что он не появится. Он был позором для нашей страны, - сказал Байден.

Стоит отметить, что в 2016 году на инаугурации Трампа присутствовал его предшественник Барак Обама, а также Джордж Буш младший, Билл Клинтон и Джордж Буш старший.