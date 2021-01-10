Женщина украла телефон и вернула его, испугавшись SMS

Она вернулась в бутик с украденным телефоном.

Казахстанка украла смартфон, но потом вернула его, испугавшись SMS, передает zakon.kz.

7 января около 13:00 в дежурную часть Жамбылского района обратилась 44-летняя жительница села Кыдырбекулы с заявлением о краже у нее с прилавка бутика сотового телефона стоимостью 95 тысяч тенге. Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 188 ч. 1 УК РК.

Выехавшие на место происшествия оперативники установили, что потерпевшая после кражи отправила на украденный телефон сообщение, о том, что она сообщила о краже в полицию и просит вернуть телефон, пока злоумышленника не нашли полицейские. Через некоторое время, подозреваемая – 31-летняя жительница села Узынагаш – вернулась в бутик с украденным телефоном.

В настоящее время будет дана правовая оценка действиям женщины с принятием мер в соответствии с действующим законодательством.

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