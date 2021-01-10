Какая погода ожидает Казахстанцев в день выборов

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10 января синоптики прогнозируют метели, туман и гололед.

Фото : 24kz10 января 2021, 06:35

В Нур-Султане и шести областях Казахстана объявили штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

10 января синоптики прогнозируют метели, туман и гололед, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской области местами ожидается низовая метель.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.

В Карагандинской области ожидается туман.

В Павлодарской области на большей части ожидается снег. Местами ожидаются низовая метель, ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель.


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