Какая погода ожидает Казахстанцев в день выборов
10 января синоптики прогнозируют метели, туман и гололед.
Фото : 24kz10 января 2021, 06:35
В Нур-Султане и шести областях Казахстана объявили штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.
10 января синоптики прогнозируют метели, туман и гололед, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
В Акмолинской области местами ожидается низовая метель.
В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.
В Карагандинской области ожидается туман.
В Павлодарской области на большей части ожидается снег. Местами ожидаются низовая метель, ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду.
В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель.
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