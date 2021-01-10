Выборы в Мажилис: Кто проголосовал самым первым
Самым первым проголосовавшим на парламентских выборах гражданином Казахстана является студентка в Южной Корее.
Фото : zakon.kz.10 января 2021, 06:40
Самыми первыми начали свою работу избирательные участки при посольствах Казахстана в Японии и Республике Корея, передает zakon.kz.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Самым первым проголосовавшим на парламентских выборах гражданином Казахстана является студент университета Коре в Южной Корее Аделина Алпамыс, - говорится в сообщении на официальном Telegram-канале МИД РК.
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