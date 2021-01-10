Выборы в Мажилис: Кто проголосовал самым первым

Самым первым проголосовавшим на парламентских выборах гражданином Казахстана является студентка в Южной Корее.

Самыми первыми начали свою работу избирательные участки при посольствах Казахстана в Японии и Республике Корея, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

Самым первым проголосовавшим на парламентских выборах гражданином Казахстана является студент университета Коре в Южной Корее Аделина Алпамыс, - говорится в сообщении на официальном Telegram-канале МИД РК.

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