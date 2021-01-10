Назван способ избавиться от телефонной рекламы

Сейчас пользователи могут использовать только технические средства.

Эксперт в области информационной безопасности назвал способ избавиться от телефонной рекламы, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Те, кому надоели бесконечные звонки с рекламой банковских, медицинских и прочих услуг, сейчас могут использовать только технические средства их блокировки.

Но в будущем может появиться и еще один способ борьбы с назойливой телефонной рекламой, рассказал в интервью эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

В техническом плане единственное, что я могу порекомендовать, – это использовать функцию смартфона по созданию списка "черных" номеров, "черных" электронных адресов и так далее. Пока можно пользоваться только такой технической возможностью, чтобы заблокировать телефоны рекламщиков, – рассказал эксперт.

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