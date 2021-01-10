Назарбаев сделал подарок Вознесенскому кафедральному собору Алматы

Елбасы подарил кафедральному собору города Алматы дарохранительницу.

В ходе встречи Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева и митрополита Астанайского и Казахстанского Александра Лидер нации сделал особый подарок для обновленного в результате полномасштабной реставрации Вознесенского кафедрального собора Алматы, сообщает zakon.kz.

Нурсултан Назарбаев передал в главный храм Южной столицы Дарохранительницу – выполненный в виде храма ковчег для хранения Святых Даров – Тела и Крови Христовых.

Дар Елбасы представляет собой подобие Дарохранительницы храма Христа Спасителя города Москвы. Историческая Дарохранительница храма Христа Спасителя была создана по эскизу архитектора К.А. Тона (1879 г.) и изготовлена московской ювелирной фирмой Хлебникова.

В дарственном сертификате, который Н.А. Назарбаев передал митрополиту Александру, говорится: "Уважаемый митрополит Александр!

В 2020 году завершилась полномасштабная реставрация Вознесенского кафедрального собора города Алматы – исторической и культурной жемчужины Казахстана. Этот храм – визитная карточка нашей Республики, его любят казахстанцы вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности.

Осуществленный проект по праву можно назвать вторым рождением святыни.

Обновление собора, которое осуществлялось всем миром, свидетельствует о духовной силе казахстанского народа, о межнациональной дружбе и межрелигиозном согласии. Наряду с Исламом ханафитского мазхаба Православная Церковь является духовным столпом казахстанского общества и хранителем богатейшего исторического и культурного наследия Великой степи.

Примите в дар для Вознесенского кафедрального собора необходимый предмет церковной утвари, который станет достойным украшением храма – Дарохранительницу."

Дарохранительница для Вознесенского собора выполнена из благородного металла в традиционной архитектурной форме неовизантийского стиля в виде небольшого многоярусного храма. Ковчег для хранения Святых Даров украшен скульптурными изображениями ангелов и апостолов-евангелистов, многофигурными сюжетными рельефами и медальонами с ликами святителей – составителей Литургий. Средняя часть композиции – шатровая сень, увенчанная девятью куполами, под которой располагается сосуд для хранения Святых Даров в виде Гроба Господня, по бокам находятся фигуры ангелов с рипидами.

Глава Казахстанского Митрополичьего округа сердечно поблагодарил Лидера нации от имени духовенства, прихожан собора и всех верующих казахстанцев за особый дар, преподнесенный храму в память о 25-летии возвращения Православной Церкви и в ознаменование окончания полномасштабной научной реставрации.

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