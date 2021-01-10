Что сделало государство, чтобы не допустить распространения коронавируса при голосовании

У входа на избирательные участки организовано дежурство волонтеров, которые измеряют температуру гражданам.

На брифинге в Центризбиркоме РК главный государственный санитарный врач страны Ерлан Киясов проинформировал, какие санитарно-эпидемиологические меры предприняты на избирательных участках на выборах депутатов в Мажилис и маслихаты для недопущения заражения коронавирусной инфекцией, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Киясова, на каждом избирательном участке обеспечиваются следующие меры:

- дежурство медработников или волонтеров у входа в помещение для измерения температуры посредством бесконтактных термометров для выявления граждан с повышенной температурой;

- наличие санитайзеров для дезинфекции рук;

- наличие дистанционных разметок и указателей маршруту движения для избирателей;

- наличие на входе и выходе из помещений контейнеров для сбора использованных средств индивидуальной защиты;

- наличие отдельного помещения для изоляции людей в случае выявления у них повышенной температуры тела.

По его словам, места расположения наблюдателей, представителей СМИ должны быть размещены с учетом социального дистанцирования на расстоянии не менее 1,5-2 метров.

При этом условия обеспечивают возможность четкого обозрения хода голосования, процедуры подсчета голосов, - отметил он.

Главный санврач добавил, что также при организации процесса голосования на избирательном участке обеспечиваются:

- достаточный запас одноразовых масок и перчаток для членов избирательной комиссии,

- замена масок каждые три часа;

- соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5-2 метров;

- обработка кабин для голосования перед началом работы избирательного участка и в последующем по мере необходимости;

- исключение прямого контакта при выдаче избирательных бюллетеней;

- избирателями удостоверение предоставляются членам избирательной комиссии в развернутом виде, в руки не передается.

Киясов уточнил, что все члены избирательной комиссии, наблюдатели, доверенные лица в регионах, которые согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по состоянию на 5 января 2021 года, находились в зонах повышенного и умеренного риска в "красной" и "желтой" зонах, прошли лабораторное обследование на Covid-19 методом ПЦР. Все лица с положительным результатом отстранены не допущены на избирательные участки.

Члены избирательной комиссии, осуществляющие выезд для организации голосования вне помещения, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Повторное использование средств индивидуальной защиты не допускается. Указанные средства индивидуальной защиты должны быть помещены в плотно закрывающийся контейнер или бак для дальнейшей утилизации. Избирателям в случае необходимости предоставляются СИЗы. Удостоверение избирателя члену участковой избирательной комиссии в руки не передается, а предъявляется для обозрения в развернутом виде. Осуществляется дезинфекция переносной урны до и после каждого избирателя. Перед вскрытием стационарных урн для голосования необходимо проведение их санитарной обработки дезинфицирующим средством, - перечислил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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