Аким Алматы проголосовал на парламентских выборах

Свой гражданский долг аким исполнил на избирательном участке, расположенном во Дворце школьников.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента, передает zakon.kz.

Свой гражданский долг аким города исполнил на избирательном участке №377, расположенном во Дворце школьников.

Выборы проходят в условиях пандемии КВИ, поэтому нами приняты меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности на участках. Созданы все условия для того, кажжый житель города смог исполнить свое избирательное право, - сказал Сагинтаев.

Отвечая на вопросы журналистов, аким Алматы подчеркнул значимость выборов, проходящих в год 30-летия Независимости страны.

За эти годы благодаря проводимой политике Казахстан стал не просто узнаваемым, а государством, которое знают, считаются и уважают. Поэтому сегодня мы голосуем за дальнейшее развитие и укрепление страны, спокойное и счастливое будущее подрастающего поколения, - отметил аким.

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