Аким Алматы проголосовал на парламентских выборах
Свой гражданский долг аким исполнил на избирательном участке, расположенном во Дворце школьников.
Фото : Акимат Алматы10 января 2021, 09:55
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента, передает zakon.kz.
Свой гражданский долг аким города исполнил на избирательном участке №377, расположенном во Дворце школьников.
Выборы проходят в условиях пандемии КВИ, поэтому нами приняты меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности на участках. Созданы все условия для того, кажжый житель города смог исполнить свое избирательное право, - сказал Сагинтаев.
Отвечая на вопросы журналистов, аким Алматы подчеркнул значимость выборов, проходящих в год 30-летия Независимости страны.
За эти годы благодаря проводимой политике Казахстан стал не просто узнаваемым, а государством, которое знают, считаются и уважают. Поэтому сегодня мы голосуем за дальнейшее развитие и укрепление страны, спокойное и счастливое будущее подрастающего поколения, - отметил аким.
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