Принц Гарри и Меган Маркл отказались от соцсетей

Такое решение они приняли после волны оскорбительных комментариев.

Герцог Сассекский принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение отказаться от социальных сетей (Twitter и Facebook) после волны оскорбительных комментариев, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Как рассказал The Times близкий к паре собеседник, Гарри и Меган не планируют пользоваться социальными сетями от имени их благотворительного фонда Archewell. Также, по его словам, "очень маловероятно", что они вернутся на платформы в личном качестве.

Вероятной причиной такого решения могло стать то, что пара столкнулась с "ненавистью в онлайн-среде". Так, Меган Маркл неоднократно жаловалась на оскорбительные сообщения, которые она получала в социальных сетях.

Как сообщается, ранее дебютный выпуск подкаста Гарри и Меган провалился в сети. В топе Spotify он занял 17-е место, несмотря на актуальную тему. Шоу было посвящено активистам, наиболее ярко проявившим себя в ушедшем 2020 году. Позднее выпуск вышел на седьмую строчку.

С 1 апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения "Ваше королевское высочество", государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

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