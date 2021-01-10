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Вице-премьер РК высказался об отставке правительства

Это делается в соответствии с законом.

Фото : Яндекс10 января 2021, 10:15

Вице-премьер Ералы Тугжанов высказался об отставке правительства, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Ералы Тугжанов утром проголосовал на выборах в мажилис на избирательном участке №115, который расположен в театре "Астана Опера". Журналисты попросили его прокомментировать грядущую отставку правительства.

Это делается в соответствии с законом. Правительство должно быть вновь сформировано перед избранным мажилисом. Все это делается в соответствии с установленным порядком", - сказал он.

О выборах заместитель премьер-министра рассказал, что это семейная традиция.

Сегодня мы пришли одними из первых и отдали свой голос. Люди, думающие о будущем народа, не должны пропускать выборы, - сказал Тугжанов.


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