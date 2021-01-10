Вице-премьер РК высказался об отставке правительства
Это делается в соответствии с законом.
Фото : Яндекс10 января 2021, 10:15
Вице-премьер Ералы Тугжанов высказался об отставке правительства, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.
Ералы Тугжанов утром проголосовал на выборах в мажилис на избирательном участке №115, который расположен в театре "Астана Опера". Журналисты попросили его прокомментировать грядущую отставку правительства.
Это делается в соответствии с законом. Правительство должно быть вновь сформировано перед избранным мажилисом. Все это делается в соответствии с установленным порядком", - сказал он.
О выборах заместитель премьер-министра рассказал, что это семейная традиция.
Сегодня мы пришли одними из первых и отдали свой голос. Люди, думающие о будущем народа, не должны пропускать выборы, - сказал Тугжанов.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5053543-3f2d448a4858348b674fcc451671e1b7
Сейчас читают