Выборы в Мажилис Парламента РК

В них участвуют пять политических партий.

Фото : platon.asia

Выборы депутатов Мажилиса проходят в Казахстане, сообщает zakon.kz. 10 января в 07:00 открылись избирательные участки, голосование продлится до 20:00 по местному времени. В выборах участвуют пять политических партий: Nur Otan, демократическая партия Казахстана "Ак жол", народно-демократическая партия "Ауыл", партия "Адал", Народная партия Казахстана.

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