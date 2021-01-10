Выборы в Мажилис Парламента РК
В них участвуют пять политических партий.
Фото : platon.asia10 января 2021, 07:00
Выборы депутатов Мажилиса проходят в Казахстане, сообщает zakon.kz.
10 января в 07:00 открылись избирательные участки, голосование продлится до 20:00 по местному времени.
В выборах участвуют пять политических партий: Nur Otan, демократическая партия Казахстана "Ак жол", народно-демократическая партия "Ауыл", партия "Адал", Народная партия Казахстана.
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