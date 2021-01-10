Президент голосовал на избирательном участке №58 во Дворце школьников.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах депутатов в Мажилис и маслихаты, передает корреспондент zakon.kz.

Глава государства прибыл на избирательный участок №58, расположенный во Дворце школьников, в 11:25. Он отметился в списках избирателей, получил бюллетень и прошел в кабину для голосования.

10 января в Казахстане проходят выборы депутатов в Мажилис и маслихаты. Избирательные участки открылись в 7.00 утра. Закрытие участков, начало подсчета голосов и составление протоколов о результатах голосования ожидается в 20.00.

Всего в выборах принимают участие кандидаты от пяти партий. В бюллетене они расположены в следующем порядке:

1.Народная партия Казахстана;

2.Партия Nur Otan;

3.Народно-демократическая партия "Ауыл";

4.Демократическая партия Казахстана "Ак жол";

5. Политическая партия "Адал".

Окончательные итоги выборов Центральная избирательная комиссия подведет в течение семи дней - до 17 января 2021 года.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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