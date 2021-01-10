Снег ожидается в Казахстане

В четырех областях объявлено штормовое предупреждение.

Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана с 20:00 9 января по 21:00 10 января, передает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 10 января в Костанайской области местами ожидается туман, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный местами 15-20 м/с. В Костанае ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер восточный с переходом на юго-западный, местами порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается снег. Местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, местами 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются низовая метель, ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с. В Уральске ожидаются туман, гололед, низовая метель.

Вероятность шторма 70-95%.

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