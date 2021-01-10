Горячие новости
Читайте также

Нигматулин проголосовал на парламентских выборах

В Казахстане 10 января избирают депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.

Фото : zakon.kz10 января 2021, 12:30

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин проголосовал в воскресенье на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Нурлан Нигматулин пришел на избирательный участок №111, который расположен в Национальной библиотеке в Нур-Султане.

Проголосовав, Спикер Мажилиса отметил, что отдал свой голос за продолжение стратегического курса, который обеспечил стране благополучие и стабильность.

Проголосовал за будущее, за дальнейшее улучшение жизни всех казахстанцев. Уверен, что наш народ и сегодня продемонстрирует свою сплоченность и солидарность, как это было всегда, - сказал Нурлан Нигматулин.

В Казахстане 10 января избирают депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. В Мажилис 98 депутатов избираются по пропорциональной избирательной системе по партийным спискам, 9 депутатов – Ассамблеей народа Казахстана. В этом году впервые по партийным спискам проходят и выборы в маслихаты. Всего в избирательном списке 5 партий: Народная партия Казахстана, партия "Nur Otan", Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Демократическая Партия Казахстана "Ак жол", политическая партия "ADAL".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты