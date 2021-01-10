Как проходит голосование в Алматы

В этот раз горожане голосуют без детей.

В Алматы избирательные участки встретили горожан во всеоружии, тщательно подготовившись к голосованию в условиях карантина, передает zakon.kz.

Алматинцы идут на избирательные участки с раннего утра, в этот раз - без детей, так предписано в правилах проведениях выборов условиях карантина и ограничительных мер.

На входе избирателей встречают сотрудники в полной экипировке, измеряют температуру и предлагают обработать руки санитайзером. Жители города соблюдают меры предосторожности без возмущений.

Далее горожане получают биллютени, в это раз сразу два - голубой и розовый (отдать свой голос за партию Мажилис и маслихат). После чего отправляются в кабины для голосования. В этом году они открытые, опять из-за мер предосторожности. Кстати, ручки тоже обрабатывают санитайзером.

Наблюдатели, как и положено, разместились на удобных позициях, с соблюдением дистанции. Внимательно следят за процессом. Пока нарушений не заметили.

По данным ЦИК, по состоянию на 12.00 проголосовали 15,7% алматинцев.

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