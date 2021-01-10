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Члены избиркома приехали в ИВС, чтобы задержанные могли проголосовать

Задержанные на 72 часа в ИВС сумели реализовать свои конституционные права.

Фото : ДУИС ВКО10 января 2021, 13:30

В Усть-Каменогорске голосовали содержащиеся в изоляторе временного содержания. Как это было, узнал корреспондент zakon.kz.

Задержанные в ИВС по закону находятся 72 часа. Чтобы они смогли проголосовать на выборах в Мажилис и маслихаты, сотрудники Департамента уголовно-исполнительной системы области по Восточно-Казахстанской области привезли членов избирательной комиссии в защитных костюмах с переносной урной в специальный машине, где их встретили сотрудники полиции.

Задержанных выводили по одному измеряли температуру. Выдавали привезенные с собой маски, перчатки, антисептики, ручки.

Каждый арестованный на Востоке смог проголосовать.

Избирательный участок номер 34 располагается в следственном изоляторе, но так как ИВС прикрепили к этому участку, членов избирательной комиссии с урной и с сопровождением доставили.

Чтобы задержанные к 72 часам и следственно-арестованные использовали свои права, сотрудники УИС организовали доставку членов комиссии с сопровождением в ИВС на специальном автотранспорте, - сказала член избирательной комиссии Айгуль Кадырова.

Альберт Ахметов


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