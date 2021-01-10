Жители Акмолинской области активно голосуют на выборах

Наиболее активными стали жители из сельских глубинок.

В регионе, как и во всех уголках нашей страны, проходит одна из самых важных политических кампаний – выборы депутатов в Мажилис Парламента Республики Казахстан, а также маслихаты всех уровней. Первые избиратели пришли на участки рано утром, даже на некоторые чуть раньше назначенного времени, передает zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики.

Наиболее активными стали жители из сельских глубинок, где население первыми в области сделало свой выбор.

Так и вот в районном Доме культуры Зерендинского района, члены комиссии, наблюдатели были уже на местах в 7.00 часов, готовые к выполнению своей миссии. Получив по три бюллетеня, избиратели направлялись в кабинки для тайного голосования и, определившись, какую из партий они желают видеть в нижней палате Парламента, в областном и районном представительном органе, опускали бюллетени в урну, установленную в центре зала.

Одними из первых проголосовала жительница райцентра Дана Курмангожина и другие зерендинцы.

Для меня эта электоральная кампания – третья по счету. Я пришла сюда с хорошим настроением, чтобы сделать выбор и отдать свой голос за ту партию, которую считаю достойной представлять интересы народа, а значит и мои интересы тоже! Хочу отметить хорошую организацию кампании, доброжелательную атмосферу, царящую здесь, соблюдение необходимых в условиях пандемии коронавируса санитарных норм, а именно – социального дистанцирования, наличия масок, измерения температуры тела. От будущего жду только позитива, - поделилась мнением Дана Курмангожина.

Положительно оценила уровень организации избирательной кампании и жительница Зеренды Инкар Муханбетжанова.

Я впервые голосую именно здесь, потому как раньше жила в другом селе, а в Зеренду переехала в 2019 году. На мой взгляд, выборы проходят честно, и я очень рада осознавать свою сопричастность с происходящими изменениями в политической жизни страны. От избранных депутатов жду большой, целенаправленной работы, направленной на дальнейшее повышение благосостояния людей, достижение новых экономических успехов, - отметила пенсионерка.

С самого начала электоральной кампании акмолинцы проявили довольно высокую активность. Уже к 12.00 часам согласно данным, представленным областной избирательной комиссией, в регионе проголосовало 26,6% избирателей.

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