В Генпрокуратуре высказались о видео с "фальсификациями" на выборах в Казахстане
В надзорном органе напомнили, что за распространение с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.
Фото : kapital.kz10 января 2021, 13:32
Видеозапись с сообщением о начале фальсификаций в ходе выборов сделана не в Казахстане, сообщил на брифинге старший помощник генерального прокурора РК Азамат Саргазин, передает корреспондент zakon.kz.
В социальной сети Facebook пользователем под ником "Алмас Байкадамов" сегодня выложена запись видео вброса бюллетеней в урну якобы членом избирательной комиссии с комментарием о том, что "в Казахстане начались фальсификации". Однако результаты изучения материалов показали, что данная видеозапись сделана на избирательном участке одного из населенных пунктов России, - сообщил Саргазин.
Он напомнил, что за распространение с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка, статьей 274 Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность.
Высший надзор за соблюдением законности выборного процесса продолжается, - отметил старший помощник генерального прокурора.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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