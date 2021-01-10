Лидер партии "Ак жол" проголосовал на парламентских выборах

У меня нет никаких сомнений, что партия "Ак жол" пройдет в Мажилис - Перуашев.

Фото : inform.kz

Председатель демократической партии Казахстана "Ак жол" Азат Перуашев проголосовал сегодня на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, передает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ". Азат Перуашев отдал свой голос на выборах на избирательном участке № 122 в Нур-Султане. За период предвыборной компании все максимально показали, кто на что способен. Надеюсь, что эти выборы пройдут справедливо, прозрачно. Надеюсь на то, что голоса будут подсчитаны честно. Но вопрос не только в надежде, но и в нашем участии. Как непосредственный участник процесса, мы обязаны приложить усилия и свой вклад, чтобы выборы прошли так, как они должны проходить. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы защитить каждый голос, который был подан за нашу партию. У меня нет никаких сомнений, что партия "Ак жол" пройдет в Мажилис. При этом точку в этом вопросе поставит народ, избиратели, - сказал Азат Перуашев. На данном избирательном участке зарегистрирован 2501 избиратель.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке