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Лидер партии "Ак жол" проголосовал на парламентских выборах

У меня нет никаких сомнений, что партия "Ак жол" пройдет в Мажилис - Перуашев.

Фото : inform.kz10 января 2021, 13:38

Председатель демократической партии Казахстана "Ак жол" Азат Перуашев проголосовал сегодня на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, передает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Азат Перуашев отдал свой голос на выборах на избирательном участке № 122 в Нур-Султане.

За период предвыборной компании все максимально показали, кто на что способен. Надеюсь, что эти выборы пройдут справедливо, прозрачно. Надеюсь на то, что голоса будут подсчитаны честно. Но вопрос не только в надежде, но и в нашем участии. Как непосредственный участник процесса, мы обязаны приложить усилия и свой вклад, чтобы выборы прошли так, как они должны проходить. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы защитить каждый голос, который был подан за нашу партию. У меня нет никаких сомнений, что партия "Ак жол" пройдет в Мажилис. При этом точку в этом вопросе поставит народ, избиратели, - сказал Азат Перуашев.

На данном избирательном участке зарегистрирован 2501 избиратель.


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