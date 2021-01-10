Коллектив и труппа театра имени Сац проголосовали на выборах 

Всего в выборах участвует пять партий.

Сегодня в Казахстане проводятся выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней, это очень важный день для нашей страны. Активная гражданская позиция и максимальная явка – залог честных выборов, сообщает zakon.kz.

Впервые на этих выборах действует 30-процентная квота для женщин и молодежи в партийных списках. Это значит, что не менее трети кандидатов от партий должны быть женщинами и гражданами до 29 лет. Это касается не только выборов депутатов Мажилиса, но и маслихатов. Если раньше местные выборы проходили по одномандатной системе, то есть голосовали за каждого кандидата, то теперь – по партийным спискам. Всего в выборах участвует пять партий.

Коллектив и труппа Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац проявили свою активную гражданскую позицию и уже в первой половине дня в полном составе проголосовали на своих избирательных участках.

Мы призываем своих соотечественников воспользоваться своим конституционным правом и сделать свой выбор. Право избирать и быть избранным, предоставленное всем казахстанцам, является одним из главных конституционных прав граждан. Оно дает избирателям возможность участвовать в текущем процессе управления государством и влиять на формирование органов власти. Возможность выбора нужно использовать ответственно, чтобы сделать посильный вклад в определение пути, по которому страна пойдет в последующий после избирательного цикла период, - отметили коллектив и труппа театра имени Сац.

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