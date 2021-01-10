Алматинцы принимают активное участие в выборах

Работа наблюдателей и доверенных лиц Избирательного участка 254 Бостандыкского района города Алматы началась в шесть утра.

Корреспондент zakon.kz побывал на избирательном участке 254 г. Алматы, расположенного в Национальной библиотеке, и посмотрел, как проходят выборы.

В целом работа наблюдателей и доверенных лиц Избирательного участка 254 Бостандыкского района города Алматы началась в шесть утра. К 7 часам подошли первые избиратели. Им, а также тем алматинцам, которые впервые участвуют в голосовании, были подарены книги на русском и казахском языках - "Абайдын кара создери" и "Слова назидания Абая".

Приступая к открытию данного избирательного участка для голосования по выборам депутатов Мажилиса Парламента и Маслихата Республики Казахстан, председатель избирательного участка 254 Бакытжамал Оспанова отметила:

"Помещение избирательного участка соответствует всем требованиям конституционного закона о выборах. Для тайного голосования установлена кабина, определено место выдачи избирательных бюллетеней. Прозрачная стационарная урна для голосования установлена таким образом, чтобы голосующие при подходе к ней обязательно проходили через кабину для тайного голосования".

Наблюдателям, доверенным лицам, представителям СМИ и членам избирательной комиссии обеспечена возможность наблюдать за выдачей бюллетеней, избирательными урнами, за входом и выходом из кабин для тайного голосования.

В фойе оформлен большой стенд, где имеются все необходимые материалы для избирателей и других участников избирательного процесса, в том числе правила поведения в помещении для голосования. Также в помещении установлен сейф для документов.

В соответствии со статьей 40 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" до начала голосования при присутствующих была проверена целостность избирательных урн, отсутствие в них избирательных бюллетеней и опломбированы урны в установленном порядке. Затем были опечатаны пустые стационарные и переносные урны для голосования.

При входе на участок обязательно измеряется температура, тут же стоят антисептические средства. Кроме того, здесь предусмотрен медпункт на тот случай, чтобы при необходимости можно было бы незамедлительно оказать первую медицинскую помощь для наблюдателей, доверенных лиц, членов избирательной комиссии. Но пока за помощью в медпункт еще никто не обращался.

На участке строго соблюдаются меры эпидемиологической безопасности, все присутствующие находятся в медицинской маске.

Как отметила председатель комиссии, если некоторые избиратели по состоянию здоровья или по причине ухода за больным членом семьи, или если они находятся в отдаленных и труднодоступных районах, где нет избирательных участков, и по этой причине не могут прибыть на голосование, для таких категорий участковой избирательной комиссией организовано голосование в месте пребывания в соответствии с законом о выборах. К слову, заявление может быть подано в комиссию не позднее 12 часов местного времени в день голосования.

В рамках данного права в участковую избирательную комиссию 254 поступили четыре заявления избирателей о голосовании вне помещения. Таким образом, члены избирательной комиссии съездили по указанным адресам и избирателям была предоставлена возможность проголосовать.

Так же созданы условия для людей с ограниченными возможностями, для незрячих и слабовидящих граждан.

Каждый пришедший на участок избиратель голосует лично. Передача права голоса, как и голосование за других лиц, не допускается. Бюллетени для голосования выдаются на основании списков избирателей по предъявлению документа, удостоверяющего личность избирателя. Председатель и секретарь избирательной комиссии не вправе выдавать бюллетени.

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На данный момент Избирательной комиссией участка 254 получено 19 открепительных удостоверений на право голосования.

Голосование завершится в 20:00 местного времени.

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