Ситуация на участках Алматы стабильная - наблюдатели от профсоюзов
Нарушений в процессе голосования не наблюдается.
Фото : liter.kz10 января 2021, 18:10
Руководитель штаба наблюдателей от территориального объединения профсоюзов Алматы Серикжан Байгуттинов прокомментировал текущую ситуацию на избирательных участках, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.
По состоянию на данный момент ситуация стабильная. Избиратели активно принимают участие в процессе голосования. Нарушений в процессе голосования не наблюдается. Санитарные нормы соблюдаются. При входе можно пройти дезинфекцию, медики находятся на участках, встречая избирателей, и проверяют их температуру. Разметки и разделения есть, - отметил он.
Член штаба Гулнар Тауанова является координатором по Турскибскому району.
Я работаю в 58 участках, где находятся 116 наблюдателей, поделенных в две смены. Мы постоянно держим контакт с наблюдателями, каждый час они отчитываются о ситуации. На участке работаем с 6 часов утра, - сказала она.
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