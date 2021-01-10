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2020 против 2021. Двое в костюмах крысы и быка подрались в столице

Причина потасовки не известна.

Фото : скриншот видео10 января 2021, 18:17

Двое мужчин в костюмах крысы и быка подрались в Нур-Султане, передает zakon.kz.

Видеозапись потасовки опубликовали в Instagram.

На кадрах видно, как мужчина в костюме быка повалил соперника на дорогу. После небольшой схватки человек в костюме крысы начал убегать.

Причина потасовки не известна.


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