2020 против 2021. Двое в костюмах крысы и быка подрались в столице
Причина потасовки не известна.
Фото : скриншот видео10 января 2021, 18:17
Двое мужчин в костюмах крысы и быка подрались в Нур-Султане, передает zakon.kz.
Видеозапись потасовки опубликовали в Instagram.
На кадрах видно, как мужчина в костюме быка повалил соперника на дорогу. После небольшой схватки человек в костюме крысы начал убегать.
Причина потасовки не известна.
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