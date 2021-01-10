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Выборы в Жамбылской области проходят без грубых нарушений – глава облизбиркома

На 17 часов дня в избирательных участках не зарегистрировано ни одной жалобы.

Фото : пресс-служба акима Жамбылской области10 января 2021, 19:35

Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов проходят без грубых нарушений. Об этом сообщил председатель Жамбылской областной территориальной избирательной комиссии Сергали Айдапкелов, передает zakon.kz.

На избирательных участках области в день проведения очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов присутствует 2176 доверенных лиц, наблюдатели, представители средств информации. На 17 часов дня в избирательных участках не зарегистрировано ни одной жалобы, - сказал он.

Избирателям предоставляются услуги онлайн-сервиса проверки сведений по месту регистрации граждан на портале электронного правительства.

Особенность данных выборов в том, что приходится придерживаться строгих санитарно-эпидемиологических требований по ношению маски, соблюдению социальной дистанции. Также каждые два часа необходимо обрабатывать антисептиком ту же мебель и проветривать залы для голосования. Некоторым участникам выборного процесса это не нравится, но здоровье людей превыше всего, - отметил Айдапкелов.

Председатель ТИК призвал всех участников избирательного процесса сохранять спокойствие и соблюдать существующие правила и законы.


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