В каких зарубежных странах больше всего голосующих казахстанцев

Определенные сложности для голосования избирателей создают природные катаклизмы и ограничения на передвижение внутри некоторых стран.

Министерством иностранных дел Казахстана совместно с Центральной избирательной комиссией приняты меры для обеспечения конституционных избирательных прав граждан РК, находящихся за рубежом. Об этом на брифинге в СЦК сообщил первый заместитель министра иностранных дел Шахрат Нурышев, передает zakon.kz.

По его словам, при дипломатических представительствах Республики Казахстан в 53 странах мира созданы 66 избирательных участков. Несмотря на введенные из-за пандемии COVID-19 различными странами ограничительные меры, как закрытие границ, отмена транспортного сообщение, введение комендантского часа, локдауна и карантина, бюллетени и другая выборная атрибутика была своевременно доставлена во все избирательные участки.

Списки избирателей подготовлены на основе данных консульского учета граждан РК, постоянно проживающих или длительное время пребывающих на территории избирательного участка. На консульском учете в загранучреждениях РК состоят более 11 тысяч граждан, при этом часть из упомянутых граждан в настоящее время находится в Казахстане, ввиду введения рядом стран мер, ограничивающих въезд иностранцев, включая студентов, которые продолжают свое обучение в зарубежных вузах дистанционно, - сказал Нурышев.

Определенные сложности для голосования избирателей создают природные катаклизмы и ограничения на передвижение внутри некоторых стран, продолжил первый замминистра.

Наибольшее количество граждан, состоящих на консульском учете сконцентрировано в России, Турции, Китае, Чехии, Великобритании, Узбекистане, ОАЭ и Кыргызстане. Наименьшее число граждан зарегистрировано на избирательных участках в Хорватии, Бразилии, Словакии, Таиланде, Индонезии, Туркменистане, Индии, Израиле, Пакистане и Омане.

В соответствии с Конституционным законом "О выборах в РК", голосование проводится с 7 до 20 часов по местному времени. По состоянию на 19:00 часов за рубежом, в общем проголосовало 4 532 гражданина РК. С учетом пребывания в разных часовых поясах, первыми проголосовали казахстанцы в Японии и Республике Корея, - привел данные Нурышев.

На данный момент голосование завершено на десяти избирательных участках, на остальных 56 голосование еще продолжается. Последними 11 января в 7 часов по времени Нур-Султана голосование закончат граждане РК, находящиеся в США и Канаде.

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