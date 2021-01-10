Сын Лукашенко назвал отца "очень плохим пациентом"

Кронавирусом болели одновременно Александр Лукашенко, его сын и их врач.

Сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай назвал отца "очень плохим пациентом", передает zakon.kz.

Он не делает то, что необходимо делать. Когда говоришь, что необходимо это делать, приводишь факты, конкретные примеры, не из прекрасного далекого, а, можно сказать, из соседней палаты - что будет, если не делать. От этого только усиливается его отторжение от методов лечения просто в геометрической прогрессии, - приводит слова Николая TUT.by.

Сам Александр Лукашенко рассказал, что коронавирусом болели одновременно он сам, Николай и их врач.

По словам главы Беларуси, его "сильно ударило" последствиями, он плохо себя чувствовал во время послания к народу 4 августа 2020 года.

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