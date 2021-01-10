Горячие новости
Читайте также

За кого голосовал Атамбаев на выборах в Кыргызстане

Экс-президент Кыргызстана ни за кого не агитировал и никого не просил делать это за него.

Фото : liter.kz10 января 2021, 21:59

Стало известно, за кого голосовал бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на выборах президента страны и форме правления, передает zakon.kz.

Информацию об этом в Facebook опубликовал адвокат экс-президента Замир Жоошев.

Алмазбек Атамбаев на этих выборах никого из кандидатов в президенты не поддержал. Воздержался. То есть в урну бросил чистый бюллетень. А по форме правления отдал свой голос за парламентаризм, - написал он.

Отмечается, что в ходе предвыборной компании экс-президент ни за кого не агитировал и никого не просил делать это за него.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты