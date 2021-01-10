Британский штамм коронавируса "пришел" в Россию

10 января 2021, 23:20
Фото: Pixabay

В России выявили первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Mash.

Информацию об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Его обнаружили у россиянина, который вернулся из Великобритании.

Британские власти сообщили о появлении более заразной мутации в декабре, напоминает РБК.

К началу января новый штамм, по данным ВОЗ, зарегистрировали в 41 стране мира. В ВОЗ отмечали, что он может активнее распространяться среди молодого населения, чем более "привычный" вариант вируса.


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