Горячие новости
Читайте также

Политолог о данных exit poll: как работали, столько и получили

Цифры поменяются не совсем сильно.

Фото : liter.kz11 января 2021, 01:07

Политолог Ислам Кураев прокомментировал данные exit poll, передает zakon.kz.

Свое мнение он опубликовал в Telegram.

Цифры обоснованы прежде всего тем, что каждый как работал, столько и получил. Думаю, что цифры хоть и поменяются, то не совсем сильно, на мой взгляд, "Nur Otan" получит пару процентов и "Ак Жол", относительно остальных партий говорить сложно, - написал он.

Политолог высказался и об агитационном периоде партий в последнюю неделю, особенно в социальных сетях.

Можно с уверенностью сказать, что правящая партия заполонила своим контентом, наблюдались предпочтения среди общества и в пользу "Ак Жола". В свою очередь, Adal получил серьезный репутационных урон после ряда перепалок. Относительно партии "Ауыл", то они хорошо начали в ноябре, а после сдулись в декабре, даже соцопросы показали это наглядно. Думаю, что просто нет профессионализма и слаженной работы у этих ребят. Про НПК сложно что-то говорить, тут очевидно одно, старый электорат отдал голоса за отголоски прошлого, - отметил Ислам Кураев.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты