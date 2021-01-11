Предварительные данные стали известны 11 января.

Лидеры партий высказались о результатах exit poll, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Так, председатель партии "ADAL" Серик Султангали поблагодарил коллег и сторонников партии.

Он напомнил, какие темы поднимали активисты в своей программе и пообещал, что начатая в ходе предвыборной кампании работа будет продолжена.

Безусловно, тот барьер, который предусмотрен по нашему закону, преодолела партия Nur Otan, ведущая партия, мы всегда это признавали. Я хотел бы поздравить с победой уже очевидной. Партия ADAL – партия будущего, партия ADAL только начинает свою работу, независимо от любого исхода выборов. То, что мы обещали нашим избирателям, независимо от исходов выборов, всё равно будем выполнять и будем работать и завоевывать сердца избирателей делом, - сказал он.

Председатель партии "AQ JOL" Азат Перуашев поблагодарил соотечественников, поддержавших их.

Я искренне благодарю всех тех, кто голосовал за партию AQ JOL. Я благодарю всех тех, кто голосовал за другие партии. Потому что голос каждого нашего гражданина очень важен. Наверное, будет не лишним поздравить руководителей других партий, начиная, безусловно, с Первого Президента Нурсултана Абишевича, с успешным прохождением этой кампании. И не сомневаюсь, что каждая из партий внесла свой вклад в дальнейшую демократизацию нашего государства. Я считаю, что этот опыт, который получило всё общество, и Казахстан в том числе, он бесценен. Впереди очень большая работа, - отметил Перуашев.

Председатель "Ауыл" Али Бектаев также поблагодарил избирателей, которые проголосовали за партию.

Мы ещё раз подтверждаем, что выборы прошли в рамках действующего выборного законодательства. Всем партиям были созданы одинаковые условия во время агитационной кампании. Хочу сказать, что нынешние выборы должны послужить дальнейшему развитию и процветанию нашего государства. Хочу поблагодарить всех наших избирателей, кто болел за партию "Ауыл", кто голосовал за партию "Ауыл", всех наших участников избирательной кампании "Ауыл". Мы желаем процветания нашему государству, счастья, благополучия нашему народу, - сказал он.

Председатель Народной партии Казахстана Айкын Конуров выразил удовлетворение заранее объявленными результатами.

Во время предвыборной кампании были предусмотрены равные условия для кандидатов в депутаты. Не было никаких трудностей и препятствий. Результат exit poll показывает, что у нас есть большие шансы. Выражаю благодарность коллегам и избирателям, принявшим участие в предвыборной работе, - сказал он.

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