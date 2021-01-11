США находятся на пороге гражданской войны - Мадуро
Президент Венесуэлы считает, что американское общество расколото.
Фото : live2411 января 2021, 06:26
Последние события, произошедшие в США, показывают, что американское общество расколото и страна находится на грани гражданской войны, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Такое мнение в воскресенье выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в Каракасе.
Соединенные Штаты находятся в кризисе <...> Президентский срок Джо Байдена начнется при худшем сценарии, включающем негативную поляризацию [общества], раскол, ненависть, конфронтацию. Практически в преддверии гражданской войны, - сказал Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.
В среду сторонники американского президента Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден.
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