Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 миллионов

Из них более 49,8 миллиона пациентов выздоровели.

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 90 миллионов, сообщает zakon.kz.

Об этом свидетельствуют приведенные 10 января данные университета Джонса Хопкинса, которые обновляются на сайте в реальном времени.

В мире зарегистрировано 90 005 787 случаев COVID-19. Из них более 49,8 миллиона пациентов выздоровели, а более 1,9 миллиона скончались.

Наибольшее число выявленных заражений наблюдается в США — 22 255 827 человек. На втором месте оказалась Индия с показателем 10 450 284 зараженных, на третьем — Бразилия, где коронавирус выявили у 8 075 998 граждан. Россия занимает четвертую позицию с общим числом зафиксированных случаев заражений 3 366 715.

В десятку стран с наибольшим числом заражений также вошли Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания, Германия и Колумбия. Коронавирус охватил 191 страну.

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