Популярные слухи о вакцинации развеял доктор

Он назвал очевидной глупостью и бредом возможность чипирования через ввод препарата от коронавируса.

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярные слухи о вакцинации, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Так, в эфире радиостанции "Комсомольская правда" он назвал очевидной глупостью и бредом возможность чипирования через ввод препарата от коронавируса.

Вы же поймите, ну, кому вы особо нужны? Но для особо одаренных могу сказать, что не надо было затевать вакцинацию чипом - любому человеку делают уколы в течение жизни. На диспансеризации, к примеру. Ну, давно бы уже чипировали, - пояснил Мясников.

Также врач обратил внимание на то, что о чипах беспокоятся в основном пожилые люди. Телеведущий призвал таких граждан прожить остаток жизни спокойно и не думать о далеком будущем, когда ими якобы будут управлять через чип или скачивать через него какую-либо информацию.

Кроме того, Мясников прокомментировал слух о бесплодии после вакцинации. По его словам, такой побочный эффект не был отмечен разработчиками ни одной вакцины.

Мы понимаем, ни одна вакцина не является на 100% эффективной и на 100% безопасной. Но вот что наш опыт с этой вакциной, что опыт зарубежных стран показывают, что серьезных побочных явлений нет, - подчеркнул он.

Доктор напомнил, что стандартные побочные эффекты после прививки - температура и озноб. Такие же проявления встречаются и после других препаратов. В редких случаях, вероятность которых один на миллион, после некоторых вакцин могут быть неврологические последствия, однако при вакцинации от коронавируса такие инциденты не фиксировались.

Помимо этого Мясников высказался о различиях при вакцинации граждан из группа риска и обычных людей. Так, медикам, хроническим больным и пожилым гражданам стоит сделать прививку, чтобы снизить риски тяжелого течения болезни и летального исхода. Молодые же россияне, прежде всего, получают вакцину для создания коллективного иммунитета, отметил он.

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