Владимир Божко уходит с поста зампреда Мажилиса Парламента
Он признался, что пока еще не определился, чем займется в дальнейшем.
Зампред Мажилиса Парламента Владимир Божко заявил, что не сохранит за собой пост в новом созыве, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik.
Все, спасибо. Я тут даже на Facebook объявил. Все, господа, успокойтесь. Кое-кто меня все время отправлял на пенсию. Я ухожу, - сказал Божко.
Божко поблагодарил Президента и руководство парламента за опыт в законотворческом процессе, который он приобрел. По его словам, он приобрел просто гигантский опыт.
Он признался, что пока еще не определился, чем займется в дальнейшем.
Но у меня семь внуков, так что есть, чем заниматься, - добавил он.
Божко также сказал:
Еще важно, что я попал в очень эффективный процесс управления мажилисом, который осуществлял Нурлан Зайруллаевич (Нигматулин). Он у нас академик в этом отношении был. Никто не спал, все были загружены очень серьезной работой.
Он отметил, что за 2019 и 2020 годы было принято множество законов, которые усилили социальную и финансовую поддержки, продолжил он.
Около двух триллионов тенге в соответствии с принятыми законами попали в качестве повышения заработной платы, социальных пособий непосредственно в карман наших граждан. Мне не стыдно, что я, хоть и напряженно, но пять лет отработал, - заключил он.
На парламентских выборах 2016 года Владимира Божко избрали депутатом мажилиса парламента VI созыва от Совета Ассамблеи народа Казахстана. Он занял пост заместителя председателя мажилиса.
В понедельник, 11 января 2021 года, началось голосование за кандидатов в депутаты мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана.
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