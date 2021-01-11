Владимир Божко уходит с поста зампреда Мажилиса Парламента

Он признался, что пока еще не определился, чем займется в дальнейшем.

Зампред Мажилиса Парламента Владимир Божко заявил, что не сохранит за собой пост в новом созыве, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik.

Все, спасибо. Я тут даже на Facebook объявил. Все, господа, успокойтесь. Кое-кто меня все время отправлял на пенсию. Я ухожу, - сказал Божко.

Божко поблагодарил Президента и руководство парламента за опыт в законотворческом процессе, который он приобрел. По его словам, он приобрел просто гигантский опыт.

Он признался, что пока еще не определился, чем займется в дальнейшем.

Но у меня семь внуков, так что есть, чем заниматься, - добавил он.

Божко также сказал:

Еще важно, что я попал в очень эффективный процесс управления мажилисом, который осуществлял Нурлан Зайруллаевич (Нигматулин). Он у нас академик в этом отношении был. Никто не спал, все были загружены очень серьезной работой.

Он отметил, что за 2019 и 2020 годы было принято множество законов, которые усилили социальную и финансовую поддержки, продолжил он.

Около двух триллионов тенге в соответствии с принятыми законами попали в качестве повышения заработной платы, социальных пособий непосредственно в карман наших граждан. Мне не стыдно, что я, хоть и напряженно, но пять лет отработал, - заключил он.

На парламентских выборах 2016 года Владимира Божко избрали депутатом мажилиса парламента VI созыва от Совета Ассамблеи народа Казахстана. Он занял пост заместителя председателя мажилиса.

В понедельник, 11 января 2021 года, началось голосование за кандидатов в депутаты мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана.

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