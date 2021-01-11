Адвокат Трампа заявил о наличии компромата на Байдена, Обаму и Пенса
Он пообещал предоставить шокирующую информацию в течение следующих 10-14 дней.
Фото : nyt.com11 января 2021, 10:55
Адвокат Дональда Трампа Лин Вуд заявил о наличии компромата на многих государственных чиновников и элиту, передает zakon.kz.
В течение следующих 10-14 дней вы узнаете шокирующую информацию о многих государственных чиновниках и элите. Торговля детьми с целью сексуальной эксплуатации и педофилия - стали всемирной пандемией. Откровения коснутся Джо Байдена, Барака Обамы, главного судьи Джона Робертса, Хиллари Клинтон, Нэнси Пелоси, Майка Пенса, Джеффри Эпштейна, Билла Гейтса и тысяч других. Я видел доказательства. Они убеждают. Это будет битва между добром и злом, - написал он на своей странице в Parler.
Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего президента США Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.
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