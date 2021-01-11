Ким Чен Ын получил безграничную власть

Избрание Ким Чен Ына генсеком правящей партии дает ему безграничную власть.

Лидера КНДР Ким Чен Ына избрали генсекретарем Трудовой партии Кореи (ТПК), передает zakon.kz.

Как сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), проходящий в Пхеньяне VIII съезд Трудовой партии Кореи "единогласно принял решение избрать Ким Чен Ына на должность генерального секретаря ТПК", пишет ТАСС.

Южнокорейский политолог, сотрудник Фонда за будущее Корейского полуострова Мэн Чу Сок заявил, что этот шаг свидетельствует о дальнейшей централизации власти в руках Ким Чен Ына и является своеобразным посланием всему миру.

Этот шаг призван еще более сплотить граждан КНДР вокруг фигуры вождя и укрепить его позиции как внутри страны, так и на международной арене, - считает эксперт. По его мнению, избрание Ким Чен Ына генсеком ТПК также должно символизировать преемственность власти в стране, поскольку предыдущие лидеры КНДР - Ким Ир Сен и Ким Чен Ир - также в свое время занимали этот пост.

Избрание Ким Чен Ына на новый пост дает ему в Северной Корее фактически безграничную власть, поскольку Трудовая партия контролирует все сферы жизни в стране, - подчеркнул Мэн Чу Сок.

Предыдущий съезд ТПК проходил в мае 2016 года. Тогда председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын был избран на пост председателя партии. В опубликованных к настоящему моменту документах с VIII съезда не уточняется, остался ли за Ким Чен Ыном этот пост после его избрания генеральным секретарем и сохранился ли этот партийный пост.

Ранее должность генерального секретаря занимал Ким Чен Ир, покойный отец и предшественник Ким Чен Ына на посту северокорейского лидера. После смерти за ним был закреплен статус "вечного генсека" ТПК.

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