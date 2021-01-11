Курс доллара после выходных не изменился
Курс доллара остался прежним с пятницы.
Фото : podrobno.uz11 января 2021, 11:12
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 418,98 тенге (0), передает zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 418,9-420,4 тенге, евро – 511-515 тенге, рос. рубль - 5,65-5,7 тенге.
Тем временем мировые цены на нефть снижаются на торгах 11 января.
Так, февральские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,88%, составив $51,78 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подешевели на 1,18% — до $55,33 за баррель.
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